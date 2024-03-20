Mueller Otto Karl Franz
Место рожденияRīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Дата рождения12.08.1855
Дата смерти05.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1855
Отец: Müller Otto Joachim Hermann
Мать: Mueller Henriette Therese Franzisca Hubertine Appolonia Monica Magdalene
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Dr. jur., Privatdoz. d. Staats- u. Verwaltungsrechts (Marburg)
Место жительства
Неизвестно
Marburg, Giessen, Hesse, Germany
Смерть
05.01.1897
Marburg, Giessen, Hesse, Germany
Похороны
Неизвестно
Marburg, Giessen, Hesse, Germany