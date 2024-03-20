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Mueller Otto Karl Franz

Место рождения

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia

Дата рождения

12.08.1855

Дата смерти

05.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1855

Отец: Müller Otto Joachim Hermann

Мать: Mueller Henriette Therese Franzisca Hubertine Appolonia Monica Magdalene

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Dr. jur., Privatdoz. d. Staats- u. Verwaltungsrechts (Marburg)
Место жительства
Неизвестно
Marburg, Giessen, Hesse, Germany
Смерть
05.01.1897
Marburg, Giessen, Hesse, Germany
Похороны
Неизвестно
Marburg, Giessen, Hesse, Germany
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