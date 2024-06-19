Кузьмин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Кристина Анатольевна
Мать ребёнка: Акташева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акташева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1987
Сын: Кузьмин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Акташева Любовь Ивановна