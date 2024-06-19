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Кузьмин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Кристина Анатольевна

Мать ребёнка: Акташева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акташева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1987

Сын: Кузьмин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Акташева Любовь Ивановна

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