Лоцманов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоцманов Иван Васильевич

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Место рождения

Высокое, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Думиничский муниципальный район, Калужская область
село Высокое, Калужская область
Смерть
1979
Москва, город федерального значения Москва
первый перебрался в Москву из Калужской области
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