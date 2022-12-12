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Лоцманов Иван Васильевич
Лоцманов Иван Васильевич
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Место рождения
Высокое
, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Дата рождения
1905
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Высокое
, Думиничский муниципальный район, Калужская область
село Высокое, Калужская область
Смерть
1979
Москва
, город федерального значения Москва
первый перебрался в Москву из Калужской области
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