Ярославцев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1920

Дата смерти

27.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1941
был пленен немцами. Сначала был в плену немцев, где было плохо. Потом отправили его в пленные поселения в Финляндии. Там он жил у местного фермера , и помогал ему. После войны ему предложили там оста... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Ярославцева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ярославцева Александра Степановна

с. Троекурово, Лебедянский район, Липецкая область
Смерть
27.11.2003
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