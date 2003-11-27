Ярославцев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1920
Дата смерти27.11.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
С 1941
был пленен немцами. Сначала был в плену немцев, где было плохо. Потом отправили его в пленные поселения в Финляндии. Там он жил у местного фермера , и помогал ему. После войны ему предложили там оста... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Ярославцева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ярославцева Александра Степановна
с. Троекурово, Лебедянский район, Липецкая область
Смерть
27.11.2003