Спесивый Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивый Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спесивый Константин Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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