Омельченко Дмитрий Святославович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2017
Дочь: Омельченко Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Омельченко (Абрамова) Виктория Сергеевна
Рождение ребёнка
25.11.2020
Сын: Омельченко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Омельченко (Абрамова) Виктория Сергеевна