Омельченко Дмитрий Святославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Дмитрий Святославович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельченко (Абрамова) Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.2017

Дочь: Омельченко Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Омельченко (Абрамова) Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
25.11.2020

Сын: Омельченко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Омельченко (Абрамова) Виктория Сергеевна

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