Плюхин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плюхин Ефим
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1781
Сын: Плюхин Осип Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Плюхин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1786
Рождение ребёнка
1789
Место жительства
С 1797
Из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797