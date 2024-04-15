Плюхин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлюхин Иван Ефимович

Плюхин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плюхин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1771 и 1781

Сын: Плюхин Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Плюхин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Плюхин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Плюхин Сафрон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1797
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1797
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close