Габдулмазитов Валит
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Исмагилов Габдулмазит
Мать: Ранашева Муслима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдюшева Фазила
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Валитова Вазифа
Мать ребёнка: Абдюшева Фазила
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Валитова Газима
Мать ребёнка: Абдюшева Фазила
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Валитова Сафия
Мать ребёнка: Абдюшева Фазила
Рождение ребёнка
1797
Сын: Валитов Сейфулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Валитов Фетхулла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1826
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан