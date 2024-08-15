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Габдулмазитов Валит

Место рождения

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Исмагилов Габдулмазит

Мать: Ранашева Муслима

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдюшева Фазила

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Валитова Вазифа

Мать ребёнка: Абдюшева Фазила

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Валитова Газима

Мать ребёнка: Абдюшева Фазила

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Валитова Сафия

Мать ребёнка: Абдюшева Фазила

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Валитов Сейфулла

Мать ребёнка: не указана

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Валитов Фетхулла

Мать ребёнка: не указана

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1826
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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