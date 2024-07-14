Костромина (Суходольская) Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1978
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.2004
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Анатольевич