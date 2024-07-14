Костромина (Суходольская) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Суходольская) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

22.09.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1978

Отец: Суходольский Анатолий Иосифович

Мать: Суходольская Наталья Ивановна

Гомель, Гомельская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.08.2004

Муж: Костромин Дмитрий Анатольевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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