Филиппова (Короткова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Короткова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.?

Дочь: Филиппова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.05.?

Сын: Филиппов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Владимир Николаевич

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