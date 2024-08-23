Филиппова (Короткова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.?
Дочь: Филиппова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.?
Сын: Филиппов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно