Клементьев Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
02.11.1869
Рождение ребёнка
?.12.1870
Сын: Клементьев Константин Федорович
Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1872
Дочь: Клементьева Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.12.1876
Сын: Клементьев Степан Федорович
Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1878
Дочь: Клементьева Марина Федоровна
Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно