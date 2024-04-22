Клементьев Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлементьев Федор Федорович

Клементьев Федор Федорович

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: Клементьева Пелагея Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
02.11.1869

Жена: Клементьева Анна Федоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1870

Сын: Клементьев Константин Федорович

Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1872

Дочь: Клементьева Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1876

Сын: Клементьев Степан Федорович

Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1878

Дочь: Клементьева Марина Федоровна

Мать ребёнка: Клементьева Анна Федоровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close