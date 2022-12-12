Посной Карп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Посной Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Посной Петр Карпович
Мать ребёнка: не указана
От первой жены
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
От первой жены
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Посная Афимья
От второй жены
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Посная Полинария Карповна
Мать ребёнка: Посная Афимья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Макарина Карповна
Мать ребёнка: Посная Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посная Афимья