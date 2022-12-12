Посной Карп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посной Карп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Посной Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Посной Петр Карпович

Мать ребёнка: не указана

От первой жены
Рождение ребёнка
1801

Сын: Посной Аника Карпович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
От первой жены
Рождение ребёнка
1808

Сын: Поснов Устин Карпович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Посной Тихон Карпович

Мать ребёнка: Посная Афимья

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
От второй жены
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Посная Полинария Карповна

Мать ребёнка: Посная Афимья

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Макарина Карповна

Мать ребёнка: Посная Афимья

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посная Афимья

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