Стефан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Стефан
Мать: Екатерина Яковлева
Стефан Никитич (1790 — ?) О месте рождения и отце его данных нет1 . Дьячок Пятницкого погоста (Белосельской волости) Пошехонского уезда. Жена его Минодора Матвеевна (1796-?), дочь дьякона Матвея Волко... Показать все
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева
Смерть
Неизвестно