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Стефан Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Стефан

Мать: Екатерина Яковлева

Стефан Никитич (1790 — ?) О месте рождения и отце его данных нет1 . Дьячок Пятницкого погоста (Белосельской волости) Пошехонского уезда. Жена его Минодора Матвеевна (1796-?), дочь дьякона Матвея Волко... Показать все
Бракосочетание
1816

Жена: (Волкова) Минодора Матвеева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Стефанова

Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пятницкий Петр Стефанов

Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: (Волкова) Минодора Матвеева

Смерть
Неизвестно

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