Гуселетова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гуселетов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петрович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуселетов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петрович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гуселетов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петрович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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