Гуселетова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гуселетов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гуселетов Емельян Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно