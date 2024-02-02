Аэропетян Перч Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Аэропетяновна
Мать ребёнка: Анастасия Висарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Висарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Висарионовна
Смерть
Неизвестно