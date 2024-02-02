Аэропетян Перч Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аэропетян Перч Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Аэропетяновна

Мать ребёнка: Анастасия Висарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Висарионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Висарионовна

Смерть
Неизвестно
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