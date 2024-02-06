Бояркина (Ковганко) Елена Владимировна(Владиславовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркина (Ковганко) Елена Владимировна(Владиславовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1963

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

1985 г.р.
1989 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1963

Отец: Ковганко Владислав Иосифович

Мать: Ковганко Ангелина Филлиповна

Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Бояркин Владислав Викторович

Отец ребёнка: Бояркин Виктор Иннокентьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.06.1989

Сын: Бояркин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Бояркин Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
25.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояркин Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
11.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояркин Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
01.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояркин Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
19.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояркин Виктор Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояркин Виктор Иннокентьевич

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