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Летов Александр Ермолаев

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.08.1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1782 ст.

Отец: Летов Ермолай Емельянов

Мать: Летова (Толпыгина) Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Прасковья

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Летов Алексей Александров

Мать ребёнка: Летова Прасковья

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: (Летова) Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Летова Прасковья

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: (Летова) Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Летова Прасковья

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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