Летов Александр Ермолаев
Место рождения
Дата рождения20.08.1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1782 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Прасковья
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Летов Алексей Александров
Мать ребёнка: Летова Прасковья
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: (Летова) Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Летова Прасковья
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: (Летова) Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Летова Прасковья
Смерть
Неизвестно