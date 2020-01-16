Полосков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1941

Дата смерти

16.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1941

Отец: Полосков Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Волова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волова Зоя Ивановна

Смерть
16.01.2020

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