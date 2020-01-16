Полосков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1941
Дата смерти16.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1941
Отец: Полосков Дмитрий Васильевич
Мать: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Волова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волова Зоя Ивановна
Смерть
16.01.2020