Кечкин Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1938
Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1941
Дочь: Герасименко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно