Кечкин Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кечкин Иван Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1938

Сын: Кечкин Данил Иванович

Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна

Мордовская Муромка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.11.1941

Дочь: Герасименко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Моисеенко Татьяна Петровна

Мордовская Муромка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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