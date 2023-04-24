Чимитцыренов Булад Батобазарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1979
Дочь: Дашидондукова Туяна Булатовна
Мать ребёнка: Чимитцыренова Бутит-Ханда Раднаевна
Рождение ребёнка
24.07.1981
Дочь: Лудупова Елена Булатовна
Мать ребёнка: Чимитцыренова Бутит-Ханда Раднаевна