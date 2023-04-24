Чимитцыренов Булад Батобазарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чимитцыренов Булад Батобазарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чимитцыренова Бутит-Ханда Раднаевна

Рождение ребёнка
21.05.1979

Дочь: Дашидондукова Туяна Булатовна

Мать ребёнка: Чимитцыренова Бутит-Ханда Раднаевна

Рождение ребёнка
24.07.1981

Дочь: Лудупова Елена Булатовна

Мать ребёнка: Чимитцыренова Бутит-Ханда Раднаевна

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