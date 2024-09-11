Дерябина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Дерябина) Зоя Александровна
Отец ребёнка: Дерябин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Василий Александрович
Отец ребёнка: Дерябин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дерябин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дерябин Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1922
Сын: Дерябин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Дерябин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Бусыгина (Дерябина) Александра Александровна
Отец ребёнка: Дерябин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно