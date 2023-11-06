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Николаев Николай Констнтинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Николаев Константин Алексеевич

Мать: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Николаев Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Николаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосья Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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