Николаев Николай Констнтинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
24.03.1893
Сын: Николаев Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосья Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно