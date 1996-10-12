Ионова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1932
Дата смерти12.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1954
Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1956
Дочь: Федотова (Ионова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1969
Дочь: Ионова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1970
Дочь: Ионова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович
Смерть
12.10.1996