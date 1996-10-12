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Ионова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

12.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1954

Сын: Ионов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1956

Дочь: Федотова (Ионова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1969

Дочь: Ионова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1970

Дочь: Ионова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Ионов Сергей Иванович

Смерть
12.10.1996

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