Олонцев Роман Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Олонцева Пелагея Игнатьева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Олонцева Степанида Романов
Мать ребёнка: Олонцева Пелагея Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Олонцева Пелагея Игнатьева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Олонцев Яков Романов
Мать ребёнка: Олонцева Пелагея Игнатьева
Смерть
Неизвестно