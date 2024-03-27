Лейфер Калманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901
Отец: Лейфер Калман
Мать: Лейфер Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
05.06.1929
Сын: Лейфер Яков Александрович.Анчелович
Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна
Петровск-Забайкальск
Рождение ребёнка
29.10.1933
Дочь: Лошкарева Клара
Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
14.07.1938
Сын: Лейфер Исай
Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна
Россия
Рождение ребёнка
07.07.1941
Сын: Лейфер Александр
Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
02.02.1950
Дочь: Гуревич Роза Александровна
Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Брянская Мила (Михля)
Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейфер Софья Моисеевна
Смерть
Неизвестно
Бурятская АССР Улан- Удэ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
еврейское кладбище Улан-Удэ