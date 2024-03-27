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Лейфер Калманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901

Отец: Лейфер Калман

Мать: Лейфер Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Лейфер Яков Александрович.Анчелович

Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна

Петровск-Забайкальск
Рождение ребёнка
29.10.1933

Дочь: Лошкарева Клара

Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
14.07.1938

Сын: Лейфер Исай

Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна

Россия
Рождение ребёнка
07.07.1941

Сын: Лейфер Александр

Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
02.02.1950

Дочь: Гуревич Роза Александровна

Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Брянская Мила (Михля)

Мать ребёнка: Лейфер Софья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейфер Софья Моисеевна

Смерть
Неизвестно
Бурятская АССР Улан- Удэ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
еврейское кладбище Улан-Удэ
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