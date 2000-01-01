Стрельников Владимир Никитич
Место рожденияБелгородская засечная черта Елецкий уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельников Никита Григорьевич
Мать: не указана
Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Рождение ребёнка
1649
Сын: Стрельников Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна
Смерть
Неизвестно
Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна