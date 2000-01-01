Стрельников Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Владимир Никитич

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Место рождения

Белгородская засечная черта Елецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Никита Григорьевич

Мать: не указана

Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Рождение ребёнка
1649

Сын: Стрельников Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна
Смерть
Неизвестно
Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна
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