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Бурдей Ефстафий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Бурдей Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Мать ребёнка: Бурдей Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Бурдей Герасим Ефставьевич

Мать ребёнка: Бурдей Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Бурдей Илья Ефстафьевич

Мать ребёнка: Бурдей Агафья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдей Агафья Антонова

Смерть
Неизвестно
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