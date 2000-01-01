Бурдей Ефстафий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Бурдей Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Бурдей Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Бурдей Герасим Ефставьевич
Мать ребёнка: Бурдей Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Бурдей Агафья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдей Агафья Антонова
Смерть
Неизвестно