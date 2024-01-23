Ялычкина Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Упоминается в возрасте 25 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48). Упоминается в возрасте 66 лет в РС деревни Братилово 1858 года (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марина Яковлева
Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48).
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Марина (же) Яковлева
Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48).
Бракосочетание
До 1818
Муж: Ялычкин Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1834 года деревни Братоилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16). Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1858 года деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 97об., №... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16) в возрасте 13 лет.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16) в возрасте 7 лет.
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16) в возрасте 5 лет.
Смерть
Неизвестно