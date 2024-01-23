Ялычкина Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкина Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 25 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48). Упоминается в возрасте 66 лет в РС деревни Братилово 1858 года (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марина Яковлева

Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48).
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марина (же) Яковлева

Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48).
Бракосочетание
До 1818

Муж: Ялычкин Яков Иванов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ялычкин Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1834 года деревни Братоилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16). Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1858 года деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 97об., №... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ялычкин Ларион Яковлев

Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16) в возрасте 13 лет.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16) в возрасте 7 лет.
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Ялычкин Яков Иванов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16) в возрасте 5 лет.
Смерть
Неизвестно
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