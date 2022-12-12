Фролов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1871
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1871
Отец: Фролов Тимофей Никитович
Мать: Фролова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
24.02.1911
Сын: Фролов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фролова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Плотникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
81903
Дочь: Азарова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Агриппина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1933
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область