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Фролов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.09.1871

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1871

Отец: Фролов Тимофей Никитович

Мать: Фролова Матрёна Егоровна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1911

Сын: Фролов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фролова Агриппина Михайловна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Плотникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Агриппина Михайловна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
81903

Дочь: Азарова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Агриппина Михайловна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Агриппина Михайловна

Смерть
Около 1933
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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