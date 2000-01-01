Таргариен Бейлон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Бейлон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

116

Дата смерти

116

Пол

Мужской

Отец

Около 80 г.р.

Мать

Около 80 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
116

Отец: Таргариен Визерис I

Мать: Аррен Эймма

Смерть
116
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