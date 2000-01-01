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Таргариен Бейлон
Таргариен Бейлон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
116
Дата смерти
116
Пол
Мужской
Отец
Таргариен Визерис I
Около 80 г.р.
Мать
Аррен Эймма
Около 80 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
116
Отец:
Таргариен Визерис I
Мать:
Аррен Эймма
Смерть
116
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