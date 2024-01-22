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Романов Дмтрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1953

Дата смерти

22.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1953

Отец: Романов Яков Иванович

Мать: Романова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1981

Сын: Романов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
12.03.1984

Сын: Романов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
10.05.1989

Дочь: Романова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Елена Федоровна

Смерть
22.01.2024
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