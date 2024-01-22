Романов Дмтрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1953
Дата смерти22.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1953
Отец: Романов Яков Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1981
Сын: Романов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Романова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
12.03.1984
Мать ребёнка: Романова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
10.05.1989
Дочь: Романова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Елена Федоровна
Смерть
22.01.2024