Смелков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1951
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Смелков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
19.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область