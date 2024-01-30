Смелков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелков Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1951

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1951

Отец: Смелков Николай Дмитриевич

Мать: Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Смелков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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