Шухалин Василий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шухалин Сергей
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1880
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись о бракосочетании 27 января Лейб гвардии Преображенского полка 16-... Показать все
Смерть
Неизвестно