Шакиров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Жена

195 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шакирова (Бадиатуллина) Ханифя Зинятулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Рождение ребёнка
09.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Рождение ребёнка
25.01.1983

Сын: Шакиров Рустам

Мать ребёнка: Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Смерть
Неизвестно

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