Крупчаткин Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Крупчаткин Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Крупчаткина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Крупчаткин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Крупчаткина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно