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Крупчаткин Афанасий Андреевич

Место рождения

Симаниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Крупчаткин Андрей Козмин

Мать: Крупчаткина Дарья Софронова

Симаниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупчаткина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Крупчаткин Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Крупчаткина Мария Петровна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Крупчаткин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Крупчаткина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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