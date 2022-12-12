Колмаков Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колмаков Федот Терентьевич
Мать ребёнка: Колмакова Ирина
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колмаков Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Колмакова Ирина
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колмаков Никифор Терентьевич
Мать ребёнка: Колмакова Ирина
Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колмаков Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Колмакова Ирина
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колмаков Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Колмакова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колмакова Ирина
Смерть