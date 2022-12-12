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Колмаков Терентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Колмаков Федот Терентьевич

Мать ребёнка: Колмакова Ирина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Колмаков Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Колмакова Ирина

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колмаков Никифор Терентьевич

Мать ребёнка: Колмакова Ирина

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колмаков Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Колмакова Ирина

Рождение ребёнка
1908

Сын: Колмаков Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Колмакова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмакова Ирина

Смерть
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