Vītols (Brinkmanis) Anna
Место рожденияSkulte, Latvia
Дата рождения03.08.1857
Дата смерти24.03.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1883
Муж: Vītols Jānis
Умурга, Umurgas pagasts, Limbažu novads
ev.lut. baznīca
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Vītols Aleksandrs Rūdolfs
Отец ребёнка: Vītols Jānis
Рождение ребёнка
16.06.1887
Сын: Vītols Kārlis Artūrs
Отец ребёнка: Vītols Jānis
Рождение ребёнка
27.06.1889
Сын: Vītols Alfrēds Jānis
Отец ребёнка: Vītols Jānis
Рождение ребёнка
30.11.1891
Дочь: Vaitiekaitis (Vītols) Olga Hermīna
Отец ребёнка: Vītols Jānis
Смерть
24.03.1917
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
Неизвестно