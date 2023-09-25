Vītols (Brinkmanis) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vītols (Brinkmanis) Anna

Место рождения

Skulte, Latvia

Дата рождения

03.08.1857

Дата смерти

24.03.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1883

Муж: Vītols Jānis

Умурга, Umurgas pagasts, Limbažu novads
ev.lut. baznīca
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Vītols Aleksandrs Rūdolfs

Отец ребёнка: Vītols Jānis

Рождение ребёнка
16.06.1887

Сын: Vītols Kārlis Artūrs

Отец ребёнка: Vītols Jānis

Рождение ребёнка
27.06.1889

Сын: Vītols Alfrēds Jānis

Отец ребёнка: Vītols Jānis

Рождение ребёнка
30.11.1891

Дочь: Vaitiekaitis (Vītols) Olga Hermīna

Отец ребёнка: Vītols Jānis

Смерть
24.03.1917
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
Неизвестно

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