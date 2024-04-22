Пучкова Стефанина (Стефанида) Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
вдова Пучкова в 1888
Рождение ребёнка
01.09.1888
Сын: Пучков Семен
вдова Пучкова Пучкова Стефанина Ефимовна Семен незаконно рожденный Восприемники: Листков Егор Адамович Пустовитова Парасковея Никоноровна Метрические книги церквей Краснореченская, Валерьяновская,... Показать все
Смерть
Неизвестно