Пучкова Стефанина (Стефанида) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Стефанина (Стефанида) Ефимовна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
вдова Пучкова в 1888
Рождение ребёнка
01.09.1888

Сын: Пучков Семен

Отец ребёнка: не указан

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
вдова Пучкова Пучкова Стефанина Ефимовна Семен незаконно рожденный Восприемники: Листков Егор Адамович Пустовитова Парасковея Никоноровна Метрические книги церквей Краснореченская, Валерьяновская,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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