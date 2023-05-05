Сергиева (Порохина) Феодора Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева (Порохина) Феодора Власьевна

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Место рождения

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.02.1808

Дата смерти

08.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
31.10.1829

Сын: Кронштадтский (Сергиев) Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сергиев Никита Ильич

Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1836

Дочь: Фиделина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1839

Дочь: Малкина (Сергиева) Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович

Смерть
08.07.1871
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

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