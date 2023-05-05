Сергиева (Порохина) Феодора Власьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1808
Дата смерти08.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1829
Сын: Кронштадтский (Сергиев) Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сергиев Никита Ильич
Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1836
Дочь: Фиделина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1839
Дочь: Малкина (Сергиева) Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Сергиев Илья Михайлович
Смерть
08.07.1871
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство