Кошкина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кошкина) Агафья (Или Параскева) (Или Параскева) Максимовна

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Кошкина) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

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