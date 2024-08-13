Кошкина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кошкина) Агафья (Или Параскева) (Или Параскева) Максимовна
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Кошкина) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич