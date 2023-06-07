Михнин Кузьма Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михнин Михаил
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Михнин Исай Кузьмин
Мать ребёнка: Михнина Агафья Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Семен Кузьмин
Мать ребёнка: Михнина Агафья Лукьянова
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)