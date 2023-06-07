Михнин Кузьма Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнин Кузьма Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1667 г.р.
Около 1675 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михнин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Михнин Исай Кузьмин

Мать ребёнка: Михнина Агафья Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Семен Кузьмин

Мать ребёнка: Михнина Агафья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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