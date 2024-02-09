Петухова (Золотухина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Золотухина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

12.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
03.11.1993

Дочь: Петухова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
12.04.1997

Сын: Петухов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
17.08.2005

Дочь: Петухова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
12.01.2013

Сын: Петухов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич

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