Петухова (Золотухина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1993
Дочь: Петухова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
12.04.1997
Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
17.08.2005
Дочь: Петухова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
12.01.2013
Отец ребёнка: Петухов Андрей Анатольевич