Шекунова (Мошкович) Ревекка
Место рожденияРоссия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки
Дата рождения31.05.1898
Дата смерти02.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1898
Отец: Мошкович Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шекунов Петр
Рождение ребёнка
06.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шекунов Петр
Рождение ребёнка
22.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шекунов Петр
Смерть
02.01.1994