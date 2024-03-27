Шекунова (Мошкович) Ревекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекунова (Мошкович) Ревекка

Место рождения

Россия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки

Дата рождения

31.05.1898

Дата смерти

02.01.1994

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1898

Отец: Мошкович Михаил

Мать: Мошкович (Банкова) Розалия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шекунов Петр

Рождение ребёнка
06.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекунов Петр

Рождение ребёнка
22.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекунов Петр

Смерть
02.01.1994

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