Маслова (Анисимова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Анисимова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Тамбовка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: Анисимов Григорий Петрович

Мать: Анисимова Зоя Терентьевна

Тамбовка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.02.1948

Сын: Маслов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Маслов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Маслов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Маслов Владимир Иванович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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