Маслова (Анисимова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Рождение ребёнка
08.02.1948
Сын: Маслов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Маслов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Маслов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Маслов Владимир Иванович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно