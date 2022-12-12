Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1930
Сын: Кокорин Павел Ильич
Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Яков Ильич
Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Петр Ильич
Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сусанья
Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно