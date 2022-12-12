Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина

Арина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1930

Сын: Кокорин Павел Ильич

Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Яков Ильич

Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Петр Ильич

Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сусанья

Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кокорин Илья Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Илья Варламович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close