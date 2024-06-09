Моисеенко Федосья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Моисеенко Домникия Петровна
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Моисеенко Синклитикия Петровна
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Моисеенко Елена Петровна
Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович
Смерть
Неизвестно