Моисеенко Федосья Федоровна 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Федосья Федоровна

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Петр Романович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Моисеенко Домникия Петровна

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Моисеенко Синклитикия Петровна

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Моисеенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Моисеенко Елена Петровна

Отец ребёнка: Моисеенко Петр Романович

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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