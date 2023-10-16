(Литвинова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литвинова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Литвинов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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