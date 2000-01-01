Григорьева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1934
Дочь: Новикова Анфиса Герасимовна
Отец ребёнка: Григорьев Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Григорьев Герасим
Смерть
Неизвестно