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Лакомова (Буянова) Анна Васильевна

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Место рождения

Ногино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.02.1915 ст.

Дата смерти

08.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1915 ст.

Отец: Буянов Василий Артемьевич

Мать: Буянова (Землянова) Евлампия Андреевна

Ногино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
До 1934

Муж: Самойлов Василий

Рождение ребёнка
10.10.1934

Сын: Буянов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий

Рождение ребёнка
17.01.1939

Сын: Буянов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий

Бракосочетание
После 1939

Муж: Лакомов Федор

Смерть
08.10.1983
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

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