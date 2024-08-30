Лакомова (Буянова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1915 ст.
Дата смерти08.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1915 ст.
Бракосочетание
До 1934
Муж: Самойлов Василий
Рождение ребёнка
10.10.1934
Отец ребёнка: Самойлов Василий
Рождение ребёнка
17.01.1939
Сын: Буянов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий
Бракосочетание
После 1939
Муж: Лакомов Федор
Смерть
08.10.1983
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область