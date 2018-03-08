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Часовников Владимир

Место рождения

Бородулихинский район, Казахстан

Дата рождения

11.07.1959

Дата смерти

08.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1959

Отец: Часовников Геннадий

Мать: Часовникова (Савицкая) Валентина Степановна

Бракосочетание
08.04.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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