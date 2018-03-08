Часовников Владимир
Место рожденияБородулихинский район, Казахстан
Дата рождения11.07.1959
Дата смерти08.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1959
Бракосочетание
08.04.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно